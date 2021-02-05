مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من «ACI»

حقق مطار القاهرة الدولى إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI، وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذة الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة جميع العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.بهذه المناسبة، أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى على جهودهم الكبيره التى ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم فى مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدني المصرى.وأكد وزير الطيران أن حصول المطارات المصرية لهذة الشهادات جاء ليثبت التزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.