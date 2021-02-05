مطالب بإدراج احتياجات مركز شباب «العوامية» ضمن «حياة كريمة»

طالب أهالي قرية "العوامية" التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بإدراج تطوير مركز الشباب في القرية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، التي تتضمن تنمية وتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.وقال أحمد سليمان سليم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب "العوامية"، إن المركز يحتاج إلى إقامة مبنى إداري بدلاً من المبنى الحالي الصادر له قرار إزالة منذ أكثر منذ عامين، إلى جانب ترميم وتعلية السور الرئيسي، وإنشاء ملعب نجيل صناعي بالمساحات القانونية، مع إحاطته بسور حديديوشدد "سليم" على ضرورة إقامة مدرجات في هذا الملعب، واستغلال قاعدتها كغرفة لاستبدال ملابس اللاعبين والمدربين والحكام، فضلاً عن إمكانية إنشاء حمام سباحة، ومبنى لصالة اللياقة البدنية.واختتم رئيس مركز شباب "العوامية": "مركز الشباب في حاجة ماسة لتلبية هذه المتطلبات الهامة، التي تساعده في مواصلة نجاحاته الملموسة، ومن بينها مراكز أولى على مستوى الجمهورية في العديد من المسابقات التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب مسابقات المحافظة والإدارة، خاصة أن مساحة المركز كافية لتنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع".وتمكن مركز شباب "العوامية"، تحت قيادة "سليم"، في يناير 2020، من الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في "الدوري الثقافي الرياضي"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وكَرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق الفائز.وسبق هذا الفوز الذي يمكن وصفه بـ"الفريد"، في ظل قلة الإمكانيات المتاحة في هذا المركز، تتويجه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "الدوري الثقافي والعلمي لمراكز الشباب"، الذي نظمته «الشباب والرياضة" أيضا، في مارس 2019.