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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصادر: «الوطنية للانتخابات» تنتظر إخطار البرلمان بوفاة «الجمال» لتصعيد بديل بالقائمة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:35 م
النائب سعد الجمال
النائب سعد الجمال
أشرف لاشين
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كشفت مصادر قضائية عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تصعّد أي بديل للنائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب  عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، الذي وافته المنية اليوم، إلى البرلمان إلا بعد تلقيها إخطارًا رسميًا من المجلس بوفاته.

وقالت المصادر، في تصريح خاص، إنه بمجرد أن يرسل مجلس النواب إخطارا رسميا إلى الهيئة الوطنية يفيد بخلو مقعد النائب لوفاته سيتم تصعيد البديل الاحتياطي له بالقائمة الوطنية للانتخابات «من أجل مصر».

ووفقًا لقانون مجلس النواب تنص المادة «25» على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

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