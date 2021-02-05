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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أكرم حسني: «أبو حفيظة» وش السعد.. والموسم الجديد من برنامجه مختلف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:00 م
أكرم حسني
أكرم حسني
منار إبراهيم
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تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أسعد الله مساءكم" للفنان أكرم حسني مساء غد السبت على شاشة قناة mbc مصر.

وقال حسني في تصريح لـ"الدستور" إن الموسم الجديد للبرنامج انتهى من تصويره منذ عدة أعوام، مشيرا إلى أنه موسم جديد ومختلف.

وأكد أنه يعشق شخصية أبو حفيظة ويعتبره وش السعد بالنسبة له حيث كان سببا كبيرا لذيع صيته بالوسط الفني، متمنيا أن الموسم الجديد من برنامجه ينال إعجاب الجمهور.

وتستضيف الحلقة الأولى من البرنامج النجمة مي عز الدين، في دويتو خاص يجمع بينها وبين سيد أبوحفيظة، حيث تقدم مي وسيد أبو حفيظة "سكيتش" كوميدي بعنوان "سيد وسلمي".

ويرصد أكرم حُسنى من خلال شخصية "أبو حفيظة" بصورة أسبوعية، الكثير من الوقائع المُختلفة في المُجتمع المصري ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق، ويعتمد خلال الموسم الجديد من البرنامج على الأفكار غير التقليدية.

يُعرض برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" على" MBC مصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، ويبدأ عرض الموسم الرابع 6 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".

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