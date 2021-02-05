رئيس غرفة «الملابس الجاهزة» يفتتح معرضي نيللي كيدز وكايرو مازر

افتتح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات معرض إيجي كيدز أند نيللي والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس وإكسسوارات الأطفال والذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، بمدينة نصر، ومخصص للتجار وأصحاب المحلات.وأوضح رئيس الغرفة أن مجالات المعرض تشمل ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، والأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى أثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وسيتم تخصيص جزءا من المعرض أيضا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.كما افتتح الدكتورعبد السلام أيضا معرض ملابس كايرو مازر ولابيجاما والذي يقام خلال الفترة نفسها في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويضم ملابس البيت واللانجيري.ولفت عبد السلام إلى أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة حيث تسهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات وتعد فرصة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة لأحدث التصميمات الجديدة وإعادة الرواج للقطاع الذي طالما عانى خلال الشهور الماضية من جائحة كورونا.وأضاف: لدينا تفاؤل كبير بحدوث تحسن داخل القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أعداد كبيرة من المصانع استطاعت أن تعيد ترتيب أوراقها وخططها وخطوط إنتاجها لتتماشي مع احتياجات الأسواق والتعامل مع المتغيرات الجديدة الناجمة عن كوفيد 19.