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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تعلن معايير اختيار مديرى الوحدات والمراكز

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:51 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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اعتمد مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى، مجموعة من المعايير الهامة الخاصة باختيار مديري الوحدات والمراكز التابعة لجامعة طنطا وكلياتها بعد إعادةً هيكلة تلك المراكز والوحدات.

أكد الدكتور محمود زكى، أن هذه المعايير تكفل اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة من خلال الإعلان عن أى وظيفة شاغرة على الموقع الرسمى للجامعة، وتشكيل لجان لمقابلة المتقدمين وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، بما يسهم في توسيع دائرة الاختيار بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة، أن المعايير المقترحة للمفاضلة بين المتقدمين تتضمن: النشر العلمي في مجال التخصص المطلوب، المؤهلات والدورات والشهادات الإدارية، الخبرات الفنية والإدارية السابقة في نفس المجال، الثبات الانفعالي، مهارات التواصل، القدرة على العمل تحت ضغط، القدرة على الاستمرار في العمل لفترات طويلة، مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، مهارات التواصل بأكثر من لغة، المظهر العام، المعرفة بتطبيقات الحاسب الآلي المناسبة، والقدرة على كتابة التقارير، والقدرة على تشخيص وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات.

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