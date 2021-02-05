بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تحتفل بأسر شهدائها بالقاهرة

واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها بعيد الشرطة الـ69، وتخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.وأقامت مديرية أمن القاهرة احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة.وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداء لأمن الوطن.ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.