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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يتفقد مشروع مركز النقل المتكامل (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:51 م
السيسى يتفقد مشروع
السيسى يتفقد مشروع مركز النقل
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة ٣٠٠ فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولى. 

مركز النقل الجماعى يتضمن كل المكونات المتكاملة لنقل المواطنين والمسافرين، منها محطة دولية للحافلات، وموقف نقل إقليمي، ومركز تجارى، ومجمع إدارى، ومناطق ترفيهية ومطاعم، وفندق، بالإضافة إلى ورش الخط الرابع لمترو الأنفاق. 

ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية، بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي، وذلك ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية، ويساعد على تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة على البيئة. 

وجه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعى بمحطته الدولية كل الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة، ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارات مرورية لكل اتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح إجمالي عدد ۸ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب. 

كما تفقد الرئيس كذلك مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، خاصة تلك التي تربط محاور وطرق مدينة نصر الجديدة بطريق السويس والطريق الدائري، وكذلك الطرق والكباري داخل نطاق مدينة نصر لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، خاصة فى منطقة الحى الثامن الجارى إنشاء عدد من المحاور الطولية والعرضية به للربط بين طرقه الرئيسية وطريق الأوتوستراد وطريق السويس.

وقد وجه الرئيس بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط المروري على الشوارع الرئيسية وسرعة تنقل المواطنين وتوفير الوقود، وكذلك التنسيق الدقيق بين جميع جهات الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق لتجديد المرافق في نطاق تلك المشروعات من شبكات صرف وشبكات مياه صحية جديدة بديلة للشبكات القديمة المتهالكة، وطبقًا لأعلى المواصفات ومعايير الجودة خدمة لسكان تلك المناطق.

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