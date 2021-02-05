رئيس المصريين الأحرار ينعى الفنان عزت العلايلي

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رحيل الفنان القدير عزت العلايلي، الذي وافته المنية بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهز 86 عاما.وقال الحزب في بيان له إن الفنان الراحل ترك إرثا من الأعمال الفنية الرائعة التي أسهمت في تشكيل الوجدان السينمائي الاجتماعي والوطني، ولعل أبرزها الطريق إلى إيلات.وأعرب الحزب عن بالغ التعزية لكل محبي الفنان الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.