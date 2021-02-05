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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قيادى فلسطينى يدين إعدام المستوطنين لشاب قرب رام الله

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:26 م
جريدة الدستور
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أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» صالح رأفت، جريمة إعدام المستوطنين للشاب خالد ماهر نوفل 34 عاما من قرية رأس كركر غرب رام الله.

وقال رأفت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن حكومة التطرف الإسرائيلية تتحمل كامل المسئولية عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، بما في ذلك حرق عائلة دوابشة وخطف وقتل الشهيد محمد أبو خضير والإعدامات الميدانية، والاستهداف المتعمد والمنظم للمواطنين الفلسطينيين العزل، وغير ذلك من الجرائم التي جاءت نتيجة تعزيز نظام الابرتهايد الإسرائيلي لعنف المستوطنين، ودعمه وتشجيعه على التطرف والإرهاب.

كما استنكر "رأفت" الاعتداء الذي نفذه مستوطن على أحد أبواب الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في منطقة المصرارة، وسط القدس المحتلة. داعيا محكمة الجنايات الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق بجرائم دولة الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة غض الطرف واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، والعمل على إحقاق العدالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، مشددا على أهمية استمرار الحراك الشعبي على الأرض، وضرورة تفعيل لجان الحماية في جميع المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.

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