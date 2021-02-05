فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

شن اللواء حسين لبيب، رئيس مدينة رأس البر بدمياط، حملة لمتابعة التزام قاعات الأفراح بالغلق طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.وإذ تبين وجود أفراح في نادي القضاة ونادي المهندسين وقاعة خلود النيل بمنطقة الجربي، وتم فض الأفراح على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه بعدم تكرار ذلك والالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق القاعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.