فوز قائمة المنفي والدبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة

فازت قائمة المنفي والدبيبة بمناصب السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة، وفق ما أعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل.وبعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بوقت سابق اليوم الجمعة، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز، انطلقت جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية.وبقيت قائمتان فقط في السباق للجولة الثانية من أجل انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر.