وكيل «تعليم أسوان» يجتمع مع الحاصلين على دورة مراجع خارجي من هيئة ضمان التعليم غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الجمعة، عن اجتماع مع الحاصين على دورة مراجع خارجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقاموا بالتسجيل على الرابط الذى سبق نشره على "بوابة أسوان التعليمية".وقالت المديرية في بيان عبر "فيسبوك"، إن عليهم الحضور غدًا السبت الموافق ٢٠٢١٢٦ بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة بجوار مديرية التربية والتعليم، لحضور الاجتماع الذى يعقده الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، في تمام الساعة ١١ صباحًا.وشددت مديرية التربية والتعليم بأسوان، على الجميع بعدم التخلف عن الموعد المقرر.