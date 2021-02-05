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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنفى رئيسًا للمجلس الرئاسى الليبى ودبيبه رئيسًا للحكومة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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فازت قائمة محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا بـ39 صوتا، حسبما أعلنت رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز الآن على الهواء مباشرة من داخل قاعة التصويت.

وكانت عملية التصويت الثانية جرت على القائمتين الثالثة والرابعة؛ اللتان تحصلتا على أعلى الأصوات من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، بالجولة الأولى.

ووفقا لما أعلنته المبعوثة الأممية، فإن الجولة الأولى من التصويت التي تمت صباح اليوم، تصدرت فيها القائمة الرابعة التي تضم المرشح عقيلة صالح، وفتحي باشاغا نتائج التصويت في الجولة الأولى بـ25 صوتًا، لكنها لم تحصل على نسبة الفوز المقررة بـ60% من الأصوات، لتدخل جولة الإعادة مع القائمة الثالثة للمرشح عبدالحميد دبيبة التي حازت 20 صوتًا.

ووفق الآلية المعتمدة في اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستقود ليبيا حتى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، في نظام القوائم، تفوز القائمة التي تحوذ في جولة الإعادة على نسبة «50%+1» فقط.

وتتكون القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.

فيما يترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.

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