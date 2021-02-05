إصابة 5 فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القناوية القناطر"، بنطاق مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من من نقطة شرطة مستشفى أبوحمص المركزي، يفيد بوصول مصابين لحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القناوية- كوم القناطر" بدائرة مركز شرطة أبوحمص.وأسفر الحادث عن إصابة 5، وتم نقلهم لمستشفى أبوحمص المركزي، وهم كل من: "محمد جلال الطير، 42 عاما، فريدة إبراهيم عبد الوهاب، 65 عاما، مروة علي زكي، 38 عاما، جلال محمد جلال، 10 سنوات، هاجر محمد جلال، 3 سنوات"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.