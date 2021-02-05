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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مطروح الأزهرية»: الشيخ المتغيب عن صلاة الجمعة شك أنه مصاب بكورونا وأحيل للتحقيق

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:32 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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علق الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير الوعظ بمنطقة مطروح الأزهرية، على تغيب أحد مسجد بالضبعة عن صلاة الجمعة.

وقال "سلطان"، إنه لن يتم التهاون مع تكاسل أحد من المشايخ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة غياب خطيب مسجد عن صلاة الجمعة بمسجد في مدينة الضبعة.

وأكد لـ"الدستور"، أنه تم تحويل موضوع تغيب أحد المشايخ عن صلاة الجمعة للتحقيق، مشيرا إلى أن الشيخ شعر بارتفاع في درجة الحرارة وخوفا منه أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا لم يذهب إلى الصلاة.

وأوضح أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للشيخ وتم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن منطقة مطروح الأزهرية لن تتهاون في تقصير أحد، مقدما الاعتذار إلى أهالي مدينة الضبعة.

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