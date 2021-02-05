عزة سرور مديرًا لإعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، عن تعيين عزة سرور، مدير مركز النيل للإعلام بالغربية سابقًا، مديرًا عامًا لإعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات.وكانت سرور قد شغلت منصب، مدير مركز النيل للإعلام بالغربية، لعدة سنوات قدمت خلالها أداء متميزًا ما دفع الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشار عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، سمير مهنا، لمنحها هذه الترقية.