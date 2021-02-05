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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:30 م
تصوير إعلانات خادشة
تصوير إعلانات خادشة للحياء
عبدالناصرمحمد
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كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن سماح المسؤولين بإدارة قناة مصر الزراعية بتصوير إعلانات خادشة للحياء لصالح إحدى شركات الملابس، والخروج عن المخطط لها الذي يستهدف الاهتمام بالزراعة والمزراعين باعتبارها متخصصة.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن إدارة القناة أهملت البرامج الموجهة للمزارعين بهدف الإرشاد الزراعي واتجهت إلى تأجير الاستوديوهات للشركات الإعلانية والتي تعمل خارج إطار قطاع الزراعة والمزارعين، لافتا إلى أن القناة قاربت على الإفلاس نتيجة تخفيض الدعم عنها من الوزارة بعد تراجع نسبة المشاهدة.

وأكد المصدر أنه أرسلت صور الإعلان للجهات الأمنية ومجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة الذي يجرى حاليا تحقيقات داخل إدارة القناة.

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