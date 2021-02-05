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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: 618 إصابة بالسلالات المتحورة من كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:45 م
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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سجلت مراكز منع الأمراض والوقاية منها الأمريكية 618 حالة إصابة على الأقل بالسلالات المتحورة المختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في 33 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المراكز- في البيانات التي نشرتها، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة- أن هناك 611 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، موضحة أن ولاية فلوريدا سجل بها أكبر أعداد إصابة بهذه السلالة، حيث سجلت 187 حالة، تلتها ولاية كاليفورنيا التي سجلت 145 حالة إصابة بهذه السلالة، فيما سجل باقي أعداد المصابين في ولايات أخرى.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس والمكتشفة في جنوب إفريقيا، موضحة أنه تم تسجيل حالتين في ولاية "ساوث كارولينا" وثلاث حالات في ولاية "مريلاند"، فضلا عن تسجيل ولاية "مينيسوتا" أول حالتين من السلالة المتحورة من الفيروس بالبرازيل.

ولفتت إلى أنه هذا ليس إجمالي حصيلة السلالات المتحورة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الحالات هى التي تم رصد إيجابيتها.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى على مستوى العالم من حيث إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس، وهناك تخوف من تفشي الإصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس بها.

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