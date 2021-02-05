«الصحة العراقية» تحذر من قرارات أكثر صرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، من اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي في البلاد، وفق فضائية "العربية".ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس "كورونا".وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تنفي ما ورد في أحد البيانات المزورة وغير الصادرة عنها بما يخص حظر التجوال، مؤكدة أن القرارت الخاصة بجائحة "كورونا" تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وببيانات رسمية تنشر فقط من خلال الوسائل المعتمدة.