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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة سيدتين مصابتين بكورونا بمستشفى كفر شكر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:59 م
مستشفى كفر شكر المركزي
مستشفى كفر شكر المركزي
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى كفر شكر المركزي، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، وفاة سيدتين مصابتين بكورونا داخل المستشفى، الحالة الأولى من قرية طنط الجزيرة ببنها والثانية من قرية المنشأة الكبرى.

يأتي ذلك بعد التشغيل التجريبي للمستشفى، حيث يوجد فيه الآن 14 حالة كورونا منها 9 داخل العناية المركزة و5 حالات داخلي ويتلقون العلاج اللازم.

كان قد أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، جولة تفقدية تفقد خلالها مستشفى كفر شكر المركزي، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي واستقبال مرضى كورونا بعد جهود كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.

وأكد محافظ القليوبية بداية التشغيل التجريبي الخميس الماضي لاستقبال مرضى ومصابي كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ووجّه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح، والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

يذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي يعد من ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات، من بينها مستشفى كفر شكر المركزي، ويتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة، بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه، والتي تشمل: مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.


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