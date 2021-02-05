استطلاع رأى: 41% من التونسيين على استعداد لتلقى لقاح كورونا

كشف استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، حول مدى قبول التونسيين القيام بالتلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، عن استعداد 41 بالمائة منهم للقيام بالتلقيح عند انطلاق حملة التطعيم، مقابل رفض 46 بالمائة لتلقي هذا التلقيح فيما لم يعبر 13 بالمائة عن موقفهم من عملية التلقيح ضد "كوفيد-19".وأشارت نتائج استطلاع الرأي، التي قامت بها مؤسسة "إمرود كونسولتنيغ" حول نوايا التونسيين بشأن القيام بالتلقيح المضاد لكورونا، والتي عرضت في ندوة صحفية بالعاصمة، إلى تدني نسبة قبول التونسيين لإجراء التلقيح بسبب الخوف من الآثار الجانبية المحتملة ولانعدام الثقة في مستوى استعداد تونس لتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح، حيث يعتبر 44 بالمائة من المستجوبين أن تونس غير مستعدة على الإطلاق لتنفيذ حملة التلقيح، في حين يعتبر 60 بالمائة أن التواصل غير كاف.ورغم تدني مستوى قبول اللقاح نسبيًا إلا أن 53 بالمائة من المستجوبين واثقون في قدرة اللقاح على القضاء على الفيروس نهائيًا، و33 بالمائة يتوقعون انخفاض انتشاره من ناحية أخرى.