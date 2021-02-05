أشرف زكي: تواصلت مع عزت العلايلي منذ يومين وكان يتطلع لبعض الأعمال

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي وتأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد المروة.وقال زكي: "فقدنا قامة كبيرة في الفن برحيل الفنان عزت العلايلي"، مؤكدا أنه تواصل معه ليلة أمس وتبادلا الحوار حول بعض الأعمال الجديدة وكان بصحة جيدة خلال المكالمة، كما أنه كان يتطلع للبحث عن بعض الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة.وتوفي الفنان القدير عزت العلايلي صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ86 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند عقب صلاة العصر.وأعلن نجل الراحل محمود العلايلي وفاة والده، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة التي لا زالت محفورة في أذهان الجمهور، على رأسها: الطريق إلى إيلات، الأرض، التوت والنبوت، أهل القمة وغيرها من الأعمال الناجحة.