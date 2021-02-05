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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدا.. تنظيم الليلة الرقمية 39 للطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:17 م
منير القادري بودشيش
منير القادري بودشيش
كتب: عمرو رشدي
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أكدت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، تنظيم الليلة الرقمية التاسعة والثلاثين، مساء السبت 6 فبراير الجاري، ضمن فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا"، وذلك بشراكة مع مؤسسة الجمال، والتي سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

وحسب الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي التاسع والثلاثين، من المنتظر أن يعرف مشاركة مجموعة من السادة العلماء والباحثين والمثقفين، بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما يرتقب مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).

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