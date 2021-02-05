327 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 369575 حالة، من بينها 2228 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 385 حالة حرجة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360954 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6393 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء 54056 فحصًا مخبريًا.