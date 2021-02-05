تراجع معدل البطالة الأميركي من 6،7% إلى 6،3%

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6،3 في المئة في يناير لكن الاقتصاد أضاف 49 ألف وظيفة جديدة فقط في وقت يواصل كوفيد التأثير على الأعمال التجارية، وفق ما أعلنت وزارة العمل الجمعة.وجاءت الزيادة في يناير بعدما شهدت أكبر قوة اقتصادية في العالم انكماشا في التوظيف في ديسمبر. لكن الحكومة أشارت إلى أن تواصل خسارة الوظائف في قطاعات على غرار الترفيه والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والنقل يقوض المكاسب التي تم تحقيقها.