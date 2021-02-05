«العربى للأسمدة» يوصى بالتركيز على اقتصاديات الأمونيا الخضراء

اختتم الاتحاد العربى للأسمدة، فعاليات ندوته الفنية الأولى في 2021 والتي عقدت في أسوان، حيث قال المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد، إن موضوعات اليوم الثاني والأخير للندوة ناقشت قضايا تتمحور حول الإجراءات الخدمية لتحسين أداء مصانع الأمونيا من حيث الأداء والتشغيل الآمن كذلك التطرق لتكنولوجيا الأمونيا الخضراء، ومستقبل الأسمدة الذكية والمتخصصة متوجهًا بالشكر للحضور وللشركات العربية والدولية الداعمة للندوة الفنية.ومن جانبه أكد المهندس محمد علي، مدير الادارة الفنية والشئون الهندسية بالاتحاد العربي للأسمدة، أن برنامج اليومين الأول والثاني شهدا الكثير من الأعمال والمناقشات، لافتا إلى أهمية الموضوعات والقضايا التي تمت مناقشتها ومدي التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين بالندوة الفنية، حيث اختتمت أعمال الندوة بمجموعة من التوصيات من معظم الحضور والتي كانت متركزة على الطلب من الاتحاد العربي للأسمدة بزيادة تركيز الضوء على اقتصاديات الأمونيا الخضراء كبديل عالمي لنقل طاقة الهيدروجين النظيفة، وكذلك زيادة التركيز على التقنيات الجديدة والمتعلقة بتخفيض الانبعاثات لمصانع الأسمدة مما سيكون له تأثير مباشر على حياة البيئة التي نعيش وستعيشها أجيال عديدة من بعدنا.وفي الختام، تم عقد اختبار يتألف من مجموعة من الأسئلة التي تدور حول أوراق العمل التي تمت مناقشتها خلال الندوة والتي من شأنها قياس مدى نجاح المتحدثين في إيصال المعلومات الواردة بأوراق العمل حيث تمت مناقشة 14 ورقة خلال 4 جلسات عمل طوال فترة الندوة.ويذكر أن الندوة الفنية الأولى للعربي للأسمدة شارك بها أكثر من 140 مشاركًا من 22 دولة حول العالم، في حين تشارك أكثر من 35 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، الإمارات العربية، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.