إزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بحي جنوب المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بحي جنوب المدينة تم رصدهما بواسطة وحدة المتغيرات المكانية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال أيمن حسانين رئيس حي جنوب المنيا، إنه تم رصد حالتي بناء مخالف بنطاق الحي من خلال وحدة المتغيرات وتم إيقاف الحالتين والتي تقع على مساحة الأولى 100 متر والثانية 65 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، لافتًا إلى أن الحي مستمر في رصد أي حالات مخالفة أولًا بأول فور وقوعها.