«المهن التمثيلية»: لم يتم تحديد موعد عزاء عزت العلايلي

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن أسرة الفنان الراحل عزت العلايلي لم تحدد موعد العزاء، فضلا عن أنهم لم يفصحوا عن نيتهم في إقامة عزاء أم لا.وقال فهمي في تصريح لـ"الدستور"، إن الراحل تم دفنه في مقابر الواحات وسط تواجد فني كبير واتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن العلايلي توفي صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.