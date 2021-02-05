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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إلهام شاهين: «عزت العلايلي كان بيبكي لما حد يموت ويقول أنا اللي عليا الدور»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:53 م
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
حسام عسل _ آية سالم
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حرصت الفنانة إلهام شاهين على المشاركة في جنازة الفنان عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ86 عاما، وتأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد المروة.

وقالت شاهين إن الفنان الراحل كان يبكي في آخر أيامه مؤكدا أنه هو من عليه الدور في الموت، خاصة بعد شهدت الشهور الأخيرة موت عدد من نجوم الفن.

وأعربت شاهين عن حزنها الشديد خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت وفاة العديد من النجوم، كان آخرهم الكاتب وحيد حامد والفنان محمود ياسين وغيرهما من نجوم الفن الكبار، قائلة: "إحنا مش ملاحقين على الموت".

وتوفي الفنان القدير عزت العلايلي صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ86 عاما، وتقام صلاة الجنازة بمسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند عقب صلاة العصر.

وأعلن نجل الراحل، محمود العلايلي، عن وفاة والده وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة التي لا زالت محفورة في أذهان الجمهور، على رأسها: الطريق إلى إيلات، الأرض، التوت والنبوت، أهل القمة وغيرها من الأعمال الناجحة.

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