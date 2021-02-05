انتهاء صلاة الجنازة على الفنان عزت العلايلى بمسجد المروة

أديت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت العلايلي بمسجد المروة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والتواجد مع الجثمان لحين تشييعه لمثواه الأخير.وتوفي الفنان القدير عزت العلايلي صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ86 عامًا، وتقام صلاة الجنازة بمسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند عقب صلاة العصر.وأعلن نجل الراحل، محمود العلايلى، عن وفاة والده، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة التي ما زالت محفورة في أذهان الجمهور، وعلى رأسها فيلم الطريق إلى إيلات، الأرض، التوت والنبوت، أهل القمة، وغيرها من الأعمال الناجحة.