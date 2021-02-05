حصاد وزارة التعاون الدولي في أسبوع

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، مشاركاتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي عقد افتراضيًا لأول مرة هذا العام بسبب جائحة كورونا، كما التقت سفيري فرنسا وبلجيكا بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية، وكذلك مسئولي شركة جنرال إلكتريك في إطار تدعيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تطوير ورقمنة قطاع الرعاية الصحية. وفي سياق آخر عرض مسئولي الوزارة على مسئولي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل التمويلات التنموية للعام المالي 20192020 وجهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات. وفي إطار سرد المشاركات الدولية نشرت فاينانشيال تايمز مقالا لوزيرة التعاون الدولي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية حول جهود مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.ختام فعاليات مؤتمري مبادرة مستقبل الاستثمار ودافوسخلال الأسبوع الماضي، اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة»، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين بالمنطقة والعالم، وناقش أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي يواجهها العالم ووضع تصور للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا.وشاركت «المشاط»، في جلستين حول تعزيز الاستثمار الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف، وتمكين المرأة؛ وحرصت على استعراض تجربة الاقتصاد المصري في النمو والصمود خلال جائحة كورونا وهو ما نتج عنه تعزيز التمويلات التنموية خلال 2020 لتصل إلى 9.8 مليار دولار.كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي عقد افتراضيًا هذا العام لأول مرة، بجلستين الأولى ناقشت جهود تمكين المرأة، واستعرضت خلالها جهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي جلسة أخرى شاركت في نقاش حول كيفية تطبيق مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، وضرورة التعاون متعدد الأطراف لتحقيق نمو شامل ومستدام في العالم، مؤكدة أن مبادئ الوثيقة تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة.تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية الثنائيينوفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية، بحثت «المشاط»، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، متابعة وتنفيذ نتائج زيارة الدولة التي تمت الشهر الماضي في فرنسا والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا في العديد من القطاعات التنموية، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية، كما تطرقت إلى المفاوضات الفنية التي انطلقت فبراير الجاري لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية.وفي الإطار نفسه، التقت «المشاط»، فرانسوا كورنيه دى الزيوس، سفير بلجيكا بالقاهرة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية، ويدعم أجندة التنمية الوطنية 2030، حيث بحثا المفاوضات التي تجري في الوقت الحالي بين الجانب البلجيكي ووزارة الصحة لبحث التعاون المشترك، والمشروعات التي تم تنفيذها بين الجانبين ومن بينها منحة تطوير قصر البارون التاريخي.تدعيم آفاق الشراكات الدولية مع القطاع الخاصواستمرارًا لسعي الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، التقت «المشاط»، كاثرين استرامبس، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بأوروبا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ونائل داباغ، المدير العام للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق وأفريقيا وتركيا وجنوب ووسط آسيا، لبحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية والرقمنة والابتكار وكذلك التدريب وبناء القدرات، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، فضلا عن تطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى التكنولوجيات الحديثة في مجال الأجهزة والمعدات، وكذلك تنمية القدرات البشرية للعاملين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الرعاية الصحية.اجتماع لجنة الخطة والموازنةمن ناحية أخرى شاركت رندة حمزة، مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، والسيدة سحر صلاح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عقد على مدار يومين، لمناقشة الوزارات المعنية في المشروعات الممولة من شركاء التنمية خلال العام المالي 20192020، وتم استعراض دور الوزارة في الاتفاق على التمويلات التنموية الميسرة، وجهود تعزيز متابعة تنفيذها من خلال هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المتتالية.سرد الشراكات الدوليةوسعيًا من الوزارة لسرد الشراكات الدولية الناجحة، والقصص التنموية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نشرت منصة FDI Intelligence التابعة للجريدة المالية العالمية Financial Times، مقالا للدكتورة رانيا المشاط، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، يلقي الضوء لأول مرة على تفاصيل التعافي الأخضر في مصر، والجهود والسياسات التي تطبقها الحكومة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في مختلف المجالات لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والصرف، وإجراءات إلزام المشروعات الاستثمارية بالمعايير البيئية لضمان نمو مستدام.كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائين بوكالة رويترز وقناة العربية، جهود الشراكات الدولية لتعزيز أجندة التنمية الوطنية خلال 2020 وأولويات 2021 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء.