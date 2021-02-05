انتعاش نمو الوظائف الأمريكية أقل من المتوقع فى يناير

انتعش نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في يناير وسجلت الوظائف خسائر في الشهر السابق أكبر ما اعتقد في البداية، ما يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة كوفيد-19.وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة بأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفا في الشهر الماضي.وجرى تعديل بيانات ديسمبر لتظهر خسارة 227 ألف وظيفة بدلا من 140 ألفا في التقديرات السابقة.والانخفاض المسجل في ديسمبر هو الأول في ثمانية أشهر، ويأتي وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم والحانات لإبطاء زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.