التشيك تعرب عن اهتمامها بلقاح «سبوتنيك» الروسي

أعربت التشيك عن اهتمامها بلقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد 19-الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وتوجه رئيس الوزراء أندريه بابيش في زيارة إلى بودابست اليوم الجمعة، ليعرف من نظيره المجري فيكتور أوربان معلومات بشأن الاستخدام المخطط للقاح هناك.وكانت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تمنح موافقة طارئة للقاح الروسي.ونقلت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" عن بابيش قوله قبل مغادرته "بالطبع نفضل جميعا أن توافق وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي".