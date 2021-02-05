مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار وقع غرب باكستان

لقي ما لا يقل عن شخصين اثنين مصرعهما، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح من جراء حادث انفجار وقع على طريق بمدينة "كويتا" غرب باكستان.وذكرت قناة "سماء تى فى" الباكستانية، اليوم الجمعة، أنه من بين المصابين، جريح يرقد في حالة صحية حرجة، كما أنه تم رصد مكان الانفجار، حيث كان داخل شاحنة متوقفة بالقرب من مكتب مسئول حكومي بالمنطقة.ووصل فريق تفكيك المفرقعات إلى موقع الحادث للتأكد من طبيعة الانفجار، غير أن الشرطة تعتقد أن الانفجار ناجم من عبوة ناسفة مزروعة في المكان، وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار قد يكون مستهدفًا لمسيرة نظمتها جماعة دينية بمناسبة يوم التضامن مع إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين باكستان والهند.وكان 16 آخرون قد أصيبوا بجروح في وقت سابق اليوم من جراء انفجار قنبلة يدوية بمدينة سيبي في إقليم بلوشستان الباكستاني، ما دعا أفراد الأمن لفرض طوق أمنى بموقع الحادث.تجدر الإشارة إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".وكانت قد تصاعدت حدة التوترات بين الهند وباكستان بشأن "كشمير" بعدما أعلنت الهند فى 5 من أغسطس عام 2019 إلغاء الوضع الخاص للجانب الهندي من الإقليم وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.