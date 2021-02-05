رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تُحذر من استغلال بعض الدول وباء كورونا لصالحها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:07 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
عبير سليم
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن محاولات عدد من البلدان لاستخدام الوضع الصعب في العالم على خلفية تفشي كورونا لصالحها، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها.

وقال ميشوستين أثناء كلمة أدلى بها في جلسة المجلس الحكومي الأوراسي نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية: "يبدو أن تفشي المرض الخطير أثر في النشاط الاقتصادي في معظم بلدان العالم وعمق القضايا القائمة. ولم يكن لدى أى مواطن فى أي بلد حصانة من هذه الكارثة، وكذلك لم تكن لدى الاقتصاد حصانة أيضًا".

وأضاف: "لكن بدلاً من أن إعادة النظر في المواقف وتطور التعاون في مكافحة تداعيات الوباء، للأسف يستخدم عدد من بلدان العالم الوضع الذي نشأ لصالحه. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب عمليات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها".


موضوعات متعلقة

وفاة الفنان عزت العلايلى

سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم