روسيا تُحذر من استغلال بعض الدول وباء كورونا لصالحها

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن محاولات عدد من البلدان لاستخدام الوضع الصعب في العالم على خلفية تفشي كورونا لصالحها، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها.وقال ميشوستين أثناء كلمة أدلى بها في جلسة المجلس الحكومي الأوراسي نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية: "يبدو أن تفشي المرض الخطير أثر في النشاط الاقتصادي في معظم بلدان العالم وعمق القضايا القائمة. ولم يكن لدى أى مواطن فى أي بلد حصانة من هذه الكارثة، وكذلك لم تكن لدى الاقتصاد حصانة أيضًا".وأضاف: "لكن بدلاً من أن إعادة النظر في المواقف وتطور التعاون في مكافحة تداعيات الوباء، للأسف يستخدم عدد من بلدان العالم الوضع الذي نشأ لصالحه. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب عمليات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها".