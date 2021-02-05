رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إعلام القاهرة» تناقش صحافة الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات مؤتمرها الدولي الـ26

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:03 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
طباعة
تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة جلسة نقاشية بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعى وصناعة المحتوى الإعلامى"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين.

تأتي الحلقة النقاشية ضمن الشراكة بين المؤتمر ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعى للبحث والاستشراف، ومقرها دولة الإمارات العربية.

يدير الجلسة الباحث والأكاديمي المصري الدكتور محمد عبدالظاهر، رائد صحافة الذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس لمؤسسة: "صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف" الرائدة عالميًا في دراسات الإعلام وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كوكبة من الخبراء الدوليين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام، يتقدمهم الصحافية الاستقصائية البريطانية لوسيا دور المملكة المتحدة المدير العام لــ"لمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وخبير تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي ديفيد تشانسيلور ماديسون، ود.عباس زنكنة، الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني فى جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الدكتور هویدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر": انطلاقًا من دور جامعة القاهرة في مواكبة كافة التغيرات العالمية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تفتح كلية الإعلام دائما أبوابها للخبرات الجديدة في مجال دراسات الإعلام والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لذا بدأنا التعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، والتي لديها الخبرات في مجال الإعلام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم جلسة نقاشية متخصصة داخل المؤتمر السنوى، لإثقال مهارات الباحثين والدارسين فى هذا المجال".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الظاهر، رائد صحافة الذكاء الاصطناعي ومدير الجلسة الخاصة في المؤتمر: " أننا فخورون بالتعاون العلمي مع صرح كبير ككلية الإعلام جامعة القاهرة، في تقديم جلسة متخصصة حول صحافة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العلمي السادس والعشرين، وعنوانها أدوات صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي، حيث تعرض بعض من تلك الأدوات مثل: البلوك شيند نيوز- التسويق الروبوتى- تحليل البيانات الضخمة- تقنيات المحتوي الزائف".

وقال عبد الظاهر، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي فى دبى: " حرصت المؤسسة على تقديم بعض الخبراء في الجلسة العلمية الخاصة ومنهم: لوسيا دور، وهي صحفية بريطانية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدير العام للمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وديفيد ماديسون، رائد تحليل البيانات في إحدى الشركات العالمية الرائدة، وكذلك الدكتور عباس زنكنة، الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيونى، في جامعة فيرجينيا تيك بالولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرين لكلية الإعلام يعد هذا العام تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، وذلك يومى الأربعاء والخميس الموافق 24 – 25 مارس 2021.

يقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب.

موضوعات متعلقة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

عقب وفاته.. كل ما تريد معرفته عن الفنان عزت العلايلى

طبقًا للقانون.. تصعيد أسماء سعد الجمال عضوًا بالبرلمان خلفًا لوالدها

الصور

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

image description

إيطاليا تبدأ التطعيم ضد كورونا للأشخاص دون 55 عامًا الثلاثاء

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة شهر فبراير 2021

ضجيج الآلات والسفن يغير بيئة المحيطات

دراسة: الشركات بألمانيا لا تعتزم تقليل مساحاتها المكتبية

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

دار النهضة تصدر «لا ماء يكفي الغرقى» لمحمد رضا

قوافل المسرح المتنقل تجابه الأفكار الظلامية في قرى محافظات مصر

الروائي اللبناني جبور الدويهي ضيف رشا سمير في «كاتبان وكتاب»

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم