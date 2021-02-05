صحة المنيا: فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة بقرية الإسماعيلية
الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:29 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ أعمال قافلة طبية بقرية الإسماعيلية، وذلك خلال يومى 3 و4 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبى على 1634 حالة مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.
وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحية و494 حالة أطفال و226 باطنة و116 قلب و91 نساء و61 تنظيم أسرة و117 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 99 تحاليل مختلفة و89 حالات موجات صوتيه وعمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ113 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ76 مترددًا، كما تم استخدام 11 عيادة متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.
من جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة، بقرية الإسماعيلية، بمركز المنيا، تأتي في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحية و494 حالة أطفال و226 باطنة و116 قلب و91 نساء و61 تنظيم أسرة و117 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 99 تحاليل مختلفة و89 حالات موجات صوتيه وعمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ113 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ76 مترددًا، كما تم استخدام 11 عيادة متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.
من جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة، بقرية الإسماعيلية، بمركز المنيا، تأتي في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.