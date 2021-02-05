صحة المنيا: فحص وعلاج 1634 حالة خلال قافلة بقرية الإسماعيلية

قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ أعمال قافلة طبية بقرية الإسماعيلية، وذلك خلال يومى 3 و4 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبى على 1634 حالة مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحية و494 حالة أطفال و226 باطنة و116 قلب و91 نساء و61 تنظيم أسرة و117 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 99 تحاليل مختلفة و89 حالات موجات صوتيه وعمل 9 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ113 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ76 مترددًا، كما تم استخدام 11 عيادة متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.من جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة، بقرية الإسماعيلية، بمركز المنيا، تأتي في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.