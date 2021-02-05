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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سينوفاك» تتقدم بطلب للحصول على موافقة لتسويق لقاح كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية المحدودة، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب للسلطات الصينية؛ للحصول على تصريح تسويق مشروط للقاحها ضد "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أن الطلب تم تقديمه أمس الأول الأربعاء، مشيرة إلى أن نتائج التجربة السريرية التي تمت في تركيا أظهرت أن فعالية اللقاح تبلغ 25ر91%، وأظهرت النتائج في البرازيل أن اللقاح أثبت فعالية بشكل عام بنسبة 38ر50%، وبنسبة 100% في منع الحالات الخطيرة أو وفيات.

وكان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية المحدودة "ين وي دونغ" صرح مؤخرًا بأن لقاح "كورونافاك"، وهو لقاح معطل مضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طورته شركة سينوفاك، أظهر فعالية جيدة في التجارب السريرية ويستطيع تقديم حماية واسعة النطاق ضد سلالات مختلفة من فيروس "كورونا".

وتم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سينوفاك" بشكل أساسي في كل من البرازيل وإندونيسيا وتركيا.

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