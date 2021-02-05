وزيرة الثقافة تشارك في جنازة عزت العلايلي (صور)

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على الحضور والمشاركة في جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي وتأدية صلاة الجنازة بمسجد المروة بحضور عدد من الفنانين.توفي الفنان القدير عزت العلايلي صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ86 عاما، وتقام صلاة الجنازة بمسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند عقب صلاة العصر.وأعلن نجل الراحل محمود العلايلي عن وفاة والده وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة التي ما زالت محفورة في أذهان الجمهور وعلى رأسها فيلم الطريق إلى إيلات، الأرض،التوت والنبوت، أهل القمة وغيرها من الأعمال الناجحة.