«أمهات مصر»: نظام القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة يحقق تكافؤ الفرص

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن تطبيق نظام القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة والأهلية سيحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن نظام القبول القديم بالجامعات الخاصة والأهلية كان يقضي علي العدالة وتكافؤ الفرص لعدد كبير بين الطلاب وكان يسمح بدخول الوسطاء في عملية القبول وقبول طلاب بمجموع أقل، مستطردة: "كنا بنشوف طلاب حاصلين علي مجموع أعلي من 98% ولا يجدوا أماكن، في حين نجد طلاب بمجموع أقل يجدوا أماكن!".وقدمت مؤسس اتحاد أمهات مصر، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية علي نظام القبول الإلكتروني الجديد الذي يضمن حق أبنائهم في إيجاد أماكن وفق مجموعهم ويضمن حقهم بنسبة كبيرة.وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن في وقت سابق اليوم، بدء العمل بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢٠٢٠٢١ من خلال الموقع الإلكتروني.