وزير خارجية سلوفينيا يزور قبرص غدًا لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية سلوفينيا أنزي لوجار سوف يقوم بزيارة عمل إلى قبرص غدًا السبت يجري خلالها مشاورات مع مسئولين بالدولة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وأفاد بيان صحفي أصدرته الوزارة ونقلته وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية بأن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس سيستقبل نظيره السلوفيني في مقر الوزارة؛ وسيعقد الجانبان اجتماعًا خاصًا.ومن المقرر أيضًا أن يعقد الوزيران مشاورات موسعة بمشاركة وفدي خارجية البلدين، وسيدلي الوزيران بعد ذلك بتصريحات للصحافة.