«تموين الإسكندرية» تحرر 246 محضرًا في حملات على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بالإدارات التموينية المختلفة، بناء على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وتحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.جاء ذلك لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق، وتم تحرير 246محضر ومخالفة تموينية ب7 إدارات على مستوى المحافظة.وشنت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.وشنت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة لانتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير 12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق.كذلك قامت إدارة تموين شرق بتحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 19 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق،و 3 محاضر استيلاء على المال العام لبقالين تموين، و3 محاضر لمنشأت بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.كما شنت إدارة تموين العامرية حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، وتم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.وعلى صعيد أخر قامت ادارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر حيازة دقيق مدعم بأحد المخابز السياحية، و11 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.كذلك شنت إدارة تموين برج العرب حملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر تجميع وحيازة عدد 7 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، وتحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين، ومحضرين لمخبزين سياحية مخالفة، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.