لتجنب الإصابة مجددًا.. تحذير مهم للمتعافين من كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن آخر المستجدات المتعلقة بالوباء، الذي لا يزال يشغل العالم، وحذر العالم الروسي الدكتور "إليا كوكين" المتعافين من فيروس كورونا، مؤكدا أن التدريب الرياضي بشكل مبالغ فيه وبذل مجهود زائد بعد التعافي قد يعرض الشخص للإصابة مجددًا مع مضاعفات أكبر تسبب الوفاة.وصرح العالم الروسي للصحيفة أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن التعافي من فيروس كورونا تكون مناعته ضعيفة بشكل كبير، وأجساد المتعافين غير قادرة على تحمل أى مجهود، بل يحتاجون للراحة كأنهم متعبون لفترة من الوقت لا تقل عن شهر.وأوضح "كوكين" أنه رغم أعراض الإصابة بالفيروس تختفي تدريجيا، لكنه لا يعني أن الجسم تعافى، لذلك فالشخص قد يتعرض لمضاعفات ما بعد الفيروس.ويكون الجسم في حالة الإصابة بالفيروس يخوض معركة لإنقاذ نفسه، لذلك عند التعافي منه قد لا يتحمل أى مجهود نتيجة العمليات الكيميائية الحيوية التي تفاعلت في الجسم في اللحظات التي دمرت بها الخلايا ومن بينها تلك الخاصة بالعضلات، وهنا في حال لم يتمكن الشخص من الحصول على القوة للقيام بعمل ما، فذلك يكون بسبب نقص الطاقة فيه.