«حكومة أون لاين».. تفاصيل إطلاق 30 خدمة إلكترونية جديدة

خدمات الإسكان الاجتماعي



خدمات القوى العاملة



خدمات الكهرباء



خدمات السياحة



خدمات التعليم والبحث العلمي



تستعد وزارة الاتصالات لطرح مجموعة من حزم الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة منها خدمات لأول مرة سيتمتع بها المواطنين من خلال منصة مصر الرقمية مثل مكاتب البريد المنتشرة في ربوع مصر ومراكز الخدمات الجماهيرية بالمحليات ومراكز الخدمات المتكاملة بالمحافظات، بالإضافة إلى تطبيق مصر الرقمية على الموبايل ومراكز الكول سنتر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم الحكومة بتخصيص أرقام للرد على جميع الطلبات المقدمة من المواطنين وخدمات توصيل مجانية للمنازل.وفي هذه السطور ترصد «الدستور» أبرز الخدمات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وتشمل خدمات وزارات الزراعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والكهرباء والصحة والسياحة والآثار والقوى العمالة ومكاتب العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمحافظات وخدمات تكافل كرامة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة لزيادة خدمات وزارت الدخلية والعدل والتموين والشهر العقاري والمرور والتقاضي والمحاكم والنيابة العامة.وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عام 2021 عام رقمنة مصر وعلى رأسها خدمات الحكومة الإلكترونية، وأن أجهزة الدولة تعمل لتقديم منظومة خدمات حكومية متكاملة تتيح للمواطنين جميع الخدمات من المنزل أو عدة وسائل آخرى، وأن مصر الرقمية تستهدف الوصول لـ177 خدمة حكومية مميكنة خلال العام الجاري.وأكد الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن منصة مصر الرقمية تجاوزت مليون حساب من قبل المواطنين ويتوقع أن تصل لـ2 مليون خلال النصف الأول للعام الجاري، ولأول مرة سيتم طرح خدمات رقمية على المواطنين لجميع وزارة الدولة وعلى رأسها خدمات الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري وخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء من طرح أراضي أو وحدات سكنية وغيرها من خدمات الاستعلام، مضيفا أنه سيتم طرح خدمات لوزارة الكهرباء والطاقة والقوى العاملة ومكتب العمل وخدمات وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وشئون الفلاح وخدمات لوزارة السياحة والآثار.وأضاف أنه سيُطرح مزيد من الخدمات الجديدة خلال الثلاث شهور المقبلة تصل لـ30 خدمة حكومية مميكنة، بالإضافة لـ34 خدمة تم طرحها العام الماضي، مشيرا إلى توجيهات الدولة نحو التيسير على المواطنين أثناء تلقي الخدمات وتوفير عدة وسائل تمكن جميع الفئات من الوصول لخدمات الحكومة بشكل جيد وسليم.بدأت وزارتي الاتصالات والإسكان في تطوير وميكنة الخدمات ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنتجها الحكومة خلال المرحلة الراهنة وعملية التطوير تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طبقا لحاجة العمل ومؤشرات الأداء لتحقيق أهداف التحول الرقمي والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا المستخدمة إلى تكنولوجيا microservices مع زيادة تأمين البيئة المستضيفة لمنظومة صندوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير المنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.وتقوم وزارة الاتصالات بتفعيل منظومة التحول الرقمي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتطوير بنيته التكنولوجية والمؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية وتوفير الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات وبلغ إجمالى الاستثمارات التي انفقتها الدولة في مشروعات تطوير البنية التحتية من مرافق وطرق وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها، تكلفتها 170 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2020.تجري وزارة الاتصالات تنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة وإتاحتها على بوابة مصر الرقمية، في إطار تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، من خلال تطوير بوابة وزارة القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها.وتشمل الأعمال تنفيذ تطوير البوابة الإلكترونية، حيث سيتم إنشاء منصة تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر والآي باد والتابلت لعرض كل ما تقدمه وزارة القوى العاملة من خدمات وأعمال، وكذلك إنشاء تقارير تحليلية لمنظومة العمل الخاص بوزارة القوى العاملة وإمداد صانعي القرار بالمعلومات والبيانات التحليلية اللازمة للمتابعة والتطوير، والتكامل مع منصة مصر الرقمية لتوفير حزم بعض الخدمات كما يتضمن التعاون المشترك تطوير وربط الخدمات الالكترونية ببوابة مصر الرقمية وذلك من خلال ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي شهادة القيد، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، وترخيص عمل الأجانب، وتدريب العاملين بوزارة القوى العاملة والمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للمعايير المعدة وخطة العمل المحددة؛ بالإضافة إلى اتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهنى والتنمية المستمرة وإتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية على أن تشمل المنصة نظام تعلم الكترونى، وفصول افتراضية، ومحتوى رقمي مطور، كما سيتم تأهيل فريق عمل من وزارة القوى العاملة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى.ويهدف المشروع إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات ويشمل التعاون المشترك بين الوزارتين تطويع التكنولوجيا الحديثة وفقا لرؤية واستراتيجية ترتكز على محورين رئيسيين أحدهما يتعلق بالشق التقنى والذي يتضمن تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة ورفع كفاء الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وإتاحتها على منصة مصر الرقمية؛ والأخر هو الشق التعليمي وتنمية المهارات من خلال توفير التدريب المهنى على منصة رقمية يتم ربطها بالبوابة الالكترونية لوزارة القوى العاملة وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين بوزارة القوى العاملة المقرر نقلهم الى العاصمة الإدارية الجديدة.بدأت وزارة الاتصالات في عملية تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية بهدف سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دخول عصر التحول الرقمي Digitalization وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات وتحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدى إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.ويشمل مشروع ميكنة قطاع الكهرباء إتاحة جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، وإنشاء وتفعيل تطبيق للموبايل بمختلف انظمة التشغيل لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك وإرسال القراءة بصورة إلكترونية مصحوبة بصورة العداد إلى قاعدة بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر مع تسجيل الموقع الجغرافى للعداد وربطه بالرقم القومى للمواطن خلال الاستخدام الأول للتطبيق، كما يشمل البروتوكول تنفيذ الربط بكافة منظومات الدفع الإلكترونى.ومن المقرر ان يتم تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من أجل تحسين جودة خدماتهم المقدمة للمواطنين، كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تقديم الدعم الفنى للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها فى كافة مجالات تطبيقات استخدام تكنولوجيا المعلومات وكافة المشروعات القومية ذات الصلة، وذلك بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى مجال استخدام أدوات وتكنولوجيا المعلومات.تسعى وزارة الاتصالات لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار على مدار الـ3 سنوات المقبلة ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي.ويشمل تنفيذ مشروع عدد من الخدمات منها تسجيل الآثار وعرضها وإتاحتها في جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الاثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز بهدف تعريف المواطنين في العالم بأكمله بالآثار المصرية بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر وتطوير التطبيقات والبوابات الإليكترونية وتطبيقات المحمول القائمة وإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات جديدة وذلك تماشيًا مع دمج وزارتي السياحة والآثار من خلال دمج وتطوير بوابات السياحة والآثار ويتضمن دمج وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لوزارة السياحة والآثار باللغات المختلفة والتي تتضمن تطبيقات تكنولوجية خاصة بالزائرين، وأخرى لتيسير العمل ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والاتصالات لوزارة السياحة والآثار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية والتعريف بها وتقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية في مصر وفي نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا حيث أنها تعمل علي توثيق وتسجيل القطع الاثرية في مصر ومساعدة وزارة السياحة لإتاحة منصات رقمية للتواصل المختلفة لها، عدد من الزيارات الافتراضية لعدد من المواقع والمتاحف الاثرية والتي لاقت إقبالا شديدا من المجتمع المصري والعالمي.تجري وزارة الاتصالات تنفيذ منظومة تطوير ومكينة خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات وتنفيذ مشروع الجامعات الرقمية بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى ويستهدف مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ويشمل التطوير تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات لجامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها وإجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية واحتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التى تمت بمشروع الاختبارات المميكنة وإنشاء مراكز للإبداع مصر الرقمية لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجي الجامعات، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.