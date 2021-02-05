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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شقيق بيج رامي: بطل «مستر أوليمبيا» يصل «السبايعة» الثلاثاء المقبل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:31 م
بيج رامي
بيج رامي
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبدالله السبيعي، المقيم بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، شقيق رامي السبيعي، الفائز بالمركز الأول عالميًا في بطولة «مستر أوليمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، إن شقيقه البطل العالمي "بيج رامي" سوف يصل للسبايعة حيث مسقط رأسه ومقر إقامة الأسرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبدالله، لـ"الدستور"، أنه سيتم استقبال الكابتن رامي من قبل أهالي القرية من أصدقائه وأقربائه ومحبيه وسط أجواء احتفالية لما حققه من إنجاز عالمي، ولكن سنعمل على أن يكون الاستقبال سريعا نظرا لما تمر به البلاد جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه سيستقبل ويكرم بيج رامي بطل مستر أوليمبيا 2020 فور وصوله المحافظة، مضيفا أن السبيعى فخر العرب في لعبة كمال الأجسام.

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