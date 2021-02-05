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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تفعيل سيستم استخراج بطاقات تموينية جديدة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:41 م
التموين
التموين
صلاح عامر
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع خلال الشهر الجاري فتح تفعيل سيستم إصدار البطاقات التموينية الجديدة من خلال الإنتاج الحربي، موضحا أنه لا يوجد أي إصدار جديد للبطاقات باستثناء الفصل الاجتماعي وبدل التالف والفاقد والنقل بين المحافظات.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن كل ما يثار حول تفعيل استخراج بطاقات جديدة للفئات المستحقة غير صحيح، حيث إنه في حال فتح السيستم على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية سيتم قبول طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات للأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية وكبار السن والعمالة الموسمية وأصحاب الدخول المنخفضة.

وتابع أن الفئة المستثناة في استخراج البطاقات تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال كشوف بأسماء المستحقين من برنامج كرامة وتكافل ويتم إرسال البطاقات إلى مديريات التضامن الاجتماعي.

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