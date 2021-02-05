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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

على طريقة الأفلام.. تاجر يحرق مخزنه للاستفادة من بوليصة التأمين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:24 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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شهدت منطقة فاقوس بمحافظة الشرقية واقعة غير معتادة، حيث أقدم أحد الأشخاص على حرق مخزنه، ليستفيد من أموال التأمين.

وتبلغ لمركز شرطة فاقوس بالشرقية نشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مُخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات ملك (تاجر أعلاف- مقيم بدائرة المركز) وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

رجح مالك المخزن أن يكون السبب نتيجة ماس كهربائي، وأضاف أن الأهالي شاهدوا أحد الأشخاص والنيران ممسكة بملابسه على مقربة من المخزن وخلع تلك الملابس وانصرف وتبين أنه بها آثار حريق وبداخلها (إيصال استلام بطاقة تحقيق شخصية باسم أحد الأشخاص).

بتكثيف التحريات تبين مرور مالك المخزن بضائقة مالية لكثرة مديونياته واقتراضه مبلغ مالي من أحد البنوك، وقيامه بالاشتراك مع (نجله، خاله - مقيمان بدائرة المركز) بالاتفاق مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) على إضرام النيران بالمخزن للاستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ (4 ملايين جنيه) فاستعان الأخير بكلًا من (عاملان– أحدهما الشخص الذى كان يرتدى الجاكت المعثور عليه - مقيمان بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية) لإضرام النيران بالمخزن.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مالك المخزن ونجله) وتبين تواجد باقي المتهمين عدا أحدهما "هارب" بمستشفى الحروق بالشرقية، وتم التحفظ عليهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف مالك المخزن ونجله بقيامهما بإعداد (6 جراكن تحوى بنزين) ووضعها داخل المخزن وتوجها رفقة باقي المتهمين للمخزن حيث قاموا بالدلوف لداخله وسكب البنزين وإضرام النيران وأثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق بالوجه واليدين والقدمين وألقى أحدهم الجاكت الخاص به وقام نجل مالك المخزن بنقلهم للمستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

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