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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على متهم بسرقة سيارة شركة الكهرباء في الإسكندرية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:01 م
القبض على متهم
القبض على متهم
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من استعادة سيارة تابعة لشركة توزيع الكهرباء، بعد قيام عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بسرقتها واخفائها بعد نقلها بمحافظة الدقهلية تمهيدا لتقطيعها وبيعها خردة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ  من موظف بشركة كهرباء الإسكندرية، بسرقة سيارة بعدما ركنها أمام مقر الشركة، ولم يتهم أحدا بارتكاب الحادث.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمسي، رئيس المباحث، لضبط المتهمين.

وتوصلت جهود فريق البحث تحت إشراف العميد رمضان عبدالرحمن، وكيل قسم المباحث الجنائية لأقسام ثان العامرية وبرج العرب، من خلال فحص كاميرات المراقبة بدءا من برج العرب وحتى الموقف الجديد بالقباري، من تحديد هوية المتهم، ويدعى "محمد.ص"، مقيم مينا البصل، عاطل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وأقر في التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السيارة المسروقة بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه كان يعتزم تقطيعها وبيعها كقطع غيار وخردة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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