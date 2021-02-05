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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تدعو مشاهير المدونين للترويج لـ«شتى فى مصر»

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:33 م
السياحة قي مصر
السياحة قي مصر
رامى حسين
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دعت الوزارة مجموعة من المدونين والمؤثرين المصريين، لزيارة عدد من المدن السياحية المصرية للترويج لها عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتمتع بآلاف المتابعين ياتى ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية والترويج لمبادرة "شتي في مصر".

وسوف يقوم هؤلاء المدونين والمؤثرين بزيارة عدد من المدن السياحة منها "الأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا"، وذلك لتعريف المصريين بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها هذه المدن وتشجيعهم علي زيارتها، من خلال التقاط عدد من الصور وتصوير فيديوهات تعبر عن الطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتمتع به هذه المدن، بالإضافة إلى المتاحف والمواقع الأثرية بها، ونشرها علي صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن زيارة المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب للمقاصد السياحية المصرية تساهم في تنشيط السياحة المصرية، وأن نشر المدونين والمؤثرين للصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي سيساهم في تشجيع السياحة الخارجية أيضا حيث لديهم عدد كبير من المتابعين الأجانب من كل دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "شتي في مصر" أطلقتها وزارة السياحة والآثار، ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط السياحة الداخلية، منذ 15 يناير الماضي وسوف تستمر حتي 28 فبراير الجاري، وذلك لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة الأماكن السياحية والأثرية ببلدهم والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، وذلك من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح بين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

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